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4 Iunie 2026, 09:02
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Secretarul general al NATO, către militarii ruși: Veți fi lăsați să muriți în noroi

Zeci de mii de victime nu sunt cifre abstracte, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, adresând aceste cuvinte „tinerilor ruși și familiilor lor”.

Secretarul general al NATO, către militarii ruși: Veți fi lăsați să muriți în noroi.
Secretarul general al NATO, către militarii ruși: Veți fi lăsați să muriți în noroi.

„Există o probabilitate foarte mare să muriți sau să fiți răniți dacă vă aflați acolo (pe front) și, cel mai probabil, dacă veți fi răniți, veți fi lăsați să suferiți în noroi și să muriți”, a declarat Mark Rutte, transmite dw.com.

„Vi se propune o înțelegere nedreaptă. Tinerii ca voi, care merg la război, nu vor fi instruiți”, a avertizat Mark Rutte, vorbind la o conferință de presă comună cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski la Kiev.

„Echipamentul pe care vi-l vor oferi ei (autoritățile Federației Ruse) nu va corespunde standardelor”, a citat secretarul general serviciul de presă al Alianței Nord-Atlantice.

„Zeci de mii de victime nu sunt cifre abstracte”

Potrivit NATO, în războiul din Ucraina, Rusia pierde lunar peste 30.000 de persoane. Este mai mult decât a pierdut Uniunea Sovietică în cei 10 ani de război din Afganistan în anii 1980, au menționat reprezentanții alianței, numind cifrele „absolut uluitoare”.

„De aceea, când vorbim despre zeci de mii de victime, acestea nu sunt cifre abstracte. Probabil că veți fi voi”, a concluzionat Rutte.

Sursă
dw.com logodw
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