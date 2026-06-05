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5 Iunie 2026, 15:42
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Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

În noaptea de vineri, 5 iunie, Rusia a lansat din nou atacuri masive cu drone asupra Ucrainei, printre altele, a fost avariată întreprinderea din industria alimentară „Yahotynske pentru copii” din raionul Brovarî, regiunea Kiev.

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți.
Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți.

Cel puțin patru persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite, au anunțat autoritățile locale și serviciile de urgență, transmite dw.com.

„În comunitatea Zgurivka, dronele rusești au lovit întreprinderea „Yahotynske pentru copii”. O întreprindere ale cărei produse sunt consumate zilnic de mii de copii ucraineni. Aici se produceau produse lactate, iaurturi, hrană pentru copii – lucruri asociate cu grija, sănătatea și copilăria. În urma loviturii, a fost avariată o întreprindere din industria alimentară, a fost distrusă clădirea administrativă, iar două automobile au fost avariate”, a scris pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Kiev, Nicolae Kalașnic.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (SSSU) a publicat imagini cu distrugerile de la întreprinderea atacată.

SSSU a menționat că la fața locului continuă lucrările de salvare și intervenție de urgență.

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Rusia a lovit regiunea Kiev: Patru morți și șapte răniți

Sursă
dw.com logodw
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