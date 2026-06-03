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3 Iunie 2026, 12:29
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Rubio: Riscul de escaladare între Rusia și Ucraina este mai mare decât acum doi ani

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că perspectivele pentru soluționarea conflictului ruso-ucrainean rămân sumbre, deoarece Moscova și Kievul refuză să facă compromisuri.

Rubio: Riscul de escaladare între Rusia și Ucraina este mai mare decât acum doi ani.
Rubio: Riscul de escaladare între Rusia și Ucraina este mai mare decât acum doi ani.

El a subliniat că riscul de escaladare a conflictului este acum mai mare decât acum doi ani, scrie thehindu.com.

„În acest moment, perspectivele nu arată prea optimiste, iar niciuna dintre părți nu este pregătită să facă concesiile necesare pentru a ajunge la un acord”, a declarat Rubio în cadrul audierilor din Congres. Potrivit lui, este important să se încerce încheierea conflictului, deoarece „nu există o soluție militară”.

Secretarul de stat a adăugat că sprijinul SUA pentru Ucraina rămâne „neclintit”, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, el a spus că menținerea dialogului cu Moscova rămâne o condiție necesară a „diplomației mature”, indiferent de divergențele politice.

La sfârșitul lunii mai, Marco Rubio a declarat că prelungirea conflictului ruso-ucrainean crește riscul unei escaladări și extinderi ulterioare. El a atras atenția că negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, sunt în prezent într-o pauză.

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