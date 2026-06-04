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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Iunie 2026, 08:55
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România așteaptă ajutor din partea aliaților pentru consolidarea apărării antiaeriene după atacul dronei rusești

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că mai mulți aliați se pregătesc să întărească capacitățile de apărare antiaeriană de-a lungul flancului estic al NATO, după ce o dronă rusă a lovit o clădire în orașul Galați.

România așteaptă ajutor din partea aliaților pentru consolidarea apărării antiaeriene după atacul dronei rusești.
România așteaptă ajutor din partea aliaților pentru consolidarea apărării antiaeriene după atacul dronei rusești.

Declarația șefului diplomației române este preluată de Reuters, informează „Europa Liberă”.

În timpul vizitei la Paris, Țoiu a menționat că acest incident va accelera măsurile deja adoptate împreună cu NATO pentru consolidarea sistemelor de supraveghere și reacție, cu accent pe stațiile radar, avioanele de vânătoare și tehnologiile de contracarare a dronelor.

„Prioritatea noastră principală este consolidarea capacităților”, a spus ea, adăugând că Bucureștiul a furnizat NATO, încă înainte de incident, o listă detaliată a necesităților.

Conform acestor planuri, aliații evaluează cum să completeze sistemele existente de monitorizare aeriană și apărare antiaeriană a României, în special de-a lungul graniței cu Ucraina.

Consolidarea poate include resurse suplimentare din partea țărilor aliate, cum ar fi avioanele implicate în misiunea NATO de patrulare a spațiului aerian, precum și o acoperire radar extinsă pentru detectarea dronelor cu zbor joasă, a subliniat Țoiu.

Potrivit ei, Franța discută despre o susținere suplimentară în domeniul sistemelor radar și de supraveghere aeriană, în timp ce alți aliați, în special Regatul Unit, Italia și Spania, și-au exprimat disponibilitatea de a-și crește contribuția la operațiunile de apărare antiaeriană.

„Există o înțelegere comună că trebuie să consolidăm flancul estic, și nu doar în România. Negociem cu țările baltice și cu toate țările flancului estic”, a subliniat ministra de Eterne a României.

Reamintim că în noaptea de 29 mai o dronă de atac rusă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând o gaură și un incendiu în holul apartamentului de la ultimul etaj. Doi locatari au fost răniți.

Acesta este cel mai grav incident de până acum în care dronele de atac rusești au pătruns pe teritoriul României și Republicii Moldova.

În aceeași dimineață, Ministerul Apărării din România a anunțat că drona a fost identificată ca un aparat rusesc de tip „Geran-2”.

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