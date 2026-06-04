România, amenințată cu cea mai mare grevă din istorie a angajaților serviciilor de ambulanță.

Federația Națională Sindicală Ambulanța din România (FNSAR) a anunțat că membrii săi intenționează să se alăture protestelor medicilor împotriva noii legi a salarizării, iar aceasta ar putea deveni „cel mai mare protest din istorie”, transmite eurointegration.com.ua cu referire la digi24.ro.

Potrivit acestora, în versiunea actuală, proiectul de lege va duce la o reducere semnificativă a salariului lor efectiv și elimină bonusurile pentru munca în zilele de sărbătoare, condițiile de muncă periculoase și altele asemenea.

„Decizia finală privind data protestului și logistica aferentă va fi luată după încheierea consultărilor cu reprezentanții FNSAR și Ministerului Sănătății”, au adăugat sindicaliștii.