Racheta gigant Starship a efectuat un zbor de test

Starship V3 a reușit să se alinieze în poziție verticală, să petreacă aproximativ o oră în spațiu, apoi să efectueze o aterizare controlată pe apă în Oceanul Indian - în ciuda faptului că în acel moment sistemul rachetei funcționa fără unul dintre cele șase motoare. Până atunci, aparatul spațial se deplasa în spațiu pe inerție, desprinzându-se de racheta Super Heavy, transmite dw.com.

Acest zbor de test a fost primul în cadrul programului Starship din octombrie 2025. Pentru prima dată, un astfel de sistem de rachetă a fost testat în aprilie 2023 - iar atunci, după câteva minute, a explodat complet. După o serie de eșecuri cu prototipul V2, SpaceX a anulat prima încercare de lansare a lui V3 în noaptea de 22 mai, după ce, la câteva secunde înainte de încheierea numărătorii inverse, racheta a întâmpinat probleme tehnice.

„Obiectivele spațiale” ale lui Musk

Sistemul de rachetă Starship este mai înalt decât Statuia Libertății din New York. Este compus din două părți, care se separă după lansare: racheta Super Heavy, lungă de aproximativ 70 de metri, și treapta superioară - denumită tot Starship - lungă de circa 50 de metri. Ambele părți sunt proiectate pentru a putea fi reutilizate după revenirea pe Pământ.

Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu a SUA (NASA) plănuiește să trimită astronauți pe Lună până în 2028 cu ajutorul Starship, în timp ce SpaceX și-a propus să transporte oameni în spațiu - în special să ajungă pe Marte. Printre altele, Musk intenționează să creeze o așezare pe Marte, un oraș pe Lună și centre de procesare a datelor cu inteligență artificială în spațiu.