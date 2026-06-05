Putin, despre cele două lovituri cu Oreșnik asupra Ucrainei: Nu a fost o utilizare în luptă a armamentului.

„Am lovit acolo unde era convenabil să vedem rezultatul”, a spus Putin la o întâlnire cu jurnaliștii în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg, transmite meduza.io.

Potrivit lui Putin, una dintre lovituri a fost aplicat asupra unui „șopron” cu scopul de a vedea „cum s-au așezat blocurile”. El susține că consecințele acestui atac au fost apoi înregistrate de drone. Putin a spus că acest lucru a fost necesar pentru utilizarea ulterioară a rachetei „Oreșnik”.

Potrivit lui Putin, armata rusă a aplicat lovituri cu „Oreșnik” asupra orașului Bila Țerkva (regiunea Kiev) și asupra regiunii Donețk. Președintele Rusiei a admis că în viitor loviturile cu „Oreșnik” pot fi aplicate și în zone cu construcții urbane.

Armata rusă a atacat Bila Țerkva cu „Oreșnik” pe 24 mai. Cercetătorii OSINT au scris că atunci au fost lansate două rachete, iar una dintre ele a căzut pe teritoriul regiunii Donețk aflat sub controlul Rusiei. Totodată, nici Rusia, nici Ucraina nu au anunțat oficial că au fost lansate două rachete, nu una singură.

De la începutul războiului cu Ucraina, trupele ruse au folosit racheta „Oreșnik” de încă două ori. În noiembrie 2024 a fost lansat un atac asupra orașului Dnipro, iar în ianuarie 2026 — asupra regiunii Lvov.