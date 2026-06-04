Prețurile la Oktoberfest 2026 vor crește din nou: O halbă de bere va costa aproape 16 euro.

Autoritățile din München au declarat că prețurile la Oktoberfest nu sunt stabilite de oraș, ci de proprietarii corturilor de bere. Autoritățile municipale doar verifică dacă acestea corespund nivelului prețurilor din restaurantele mari din München. Totuși, acolo litrul de bere costă semnificativ mai puțin – până la 13,40 euro, scrie dw.com.

Organizatorii explică noua majorare a prețurilor prin inflație și cheltuieli suplimentare, care sunt într-adevăr mari. De exemplu, berea pentru festival este preparată special – este mai tare decât cea obișnuită (aproximativ 6% alcool). De asemenea, este necesară montarea corturilor, asigurarea logisticii, securității și muzicii live pentru milioane de oaspeți.

La Oktoberfest se vor putea consuma și băuturi răcoritoare. Litrul de limonadă va costa vizitatorii aproximativ 12,5 euro. Festivalul va avea loc în München în perioada 19 septembrie – 4 octombrie. În 2025, acesta a fost vizitat de aproximativ 6,5 milioane de oaspeți.