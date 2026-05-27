Prețurile la gaze din întreaga lume ar putea crește cu 50% vara aceasta.

Potrivit Meteo Balkans, vara acestui an sunt așteptate valuri prelungite de căldură și temperaturi record de ridicate. Cea mai dificilă situație este prognozată în țările Europei Centrale, de Sud și de Est, unde valorile pot depăși semnificativ norma climatică. În anumite regiuni, aceasta poate atinge valori record de peste 40 de grade, transmite news.am.

În plus, potrivit datelor Atmospheric G2, citate de Bloomberg, în Japonia temperatura medie poate crește cu 1,5 grade peste normă, iar în Coreea de Sud și în mare parte din China – între 0,5 și 1 grad.

Experții consideră că căldura anormală va duce la creșterea consumului de energie electrică, în primul rând din cauza creșterii sarcinii pe sistemele de aer condiționat.

„Nivelul concret depinde în primul rând de regimurile de temperatură. De aceea, vara cererea va fi mai mare decât primăvara (în perioadele de tranziție). În prezent, limitatorul este volumul ofertei – piața mondială a pierdut aproximativ 10% din volumele de export din cauza conflictului din Orientul Mijlociu”, a menționat directorul adjunct al Institutului Național de Energie, Alexandr Frolov.

Potrivit partenerului manager al companiei „VMT Consult”, Ecaterina Kosareva, sarcina pe generarea pe gaz poate crește și din cauza scăderii nivelului apei în lacuri, iar prin urmare, a producției de energie electrică a hidrocentralelor (HES). Expertul consideră că, dacă conflictul se prelungește, iar livrările de gaz din Orientul Mijlociu nu se restabilesc, atunci, pe fondul căldurii anormale, concurența pentru combustibilul albastru pe piața mondială se va intensifica. În acest caz, până la sfârșitul verii prețurile pot crește cu 30–50%.

În opinia lui Alexandru Frolov, sectorul energetic mondial astăzi repetă în mare măsură situația „verii anului 2021”, când s-au format premisele pentru o creștere bruscă a cotațiilor gazelor în 2021–2022.

„Dacă ne uităm la prețurile gazelor în UE, acestea sunt aproximativ la nivelul sfârșitului lunii august 2021. Suntem încă la începutul crizei energetice. Dacă factorii care ne-au adus în acest punct nu vor fi eliminați, atunci principalele probleme vor începe în a doua jumătate a anului. Iar iarna 2026–2027 am putea vedea și 1.000–2.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi”, consideră Alexandru Frolov.