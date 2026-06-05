Președintele României, despre explozia unei drone în Portul Constanța: Sunt în curs de analiză circumstanțele.

Despre aceasta a scris președintele României pe Facebook, informează eurointegration.com.ua.

După cum a menționat Dan, forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime.

„Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează”, a subliniat el.

Președintele României a adăugat că autoritățile „vor menține un nivel ridicat de vigilență”, având în vedere situația de securitate.

„Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințe directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a concluzionat Dan.

Pe 5 iunie a devenit cunoscut faptul că în Portul Constanța a explodat o dronă maritimă necunoscută. Ministerul Apărării din România a precizat că dronele maritime de acest tip sunt folosite în timpul războiului ruso-ucrainean.

Reamintim că în noaptea de 29 mai, o dronă de atac rusă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând o gaură și un incendiu în holul unui apartament de la ultimul etaj. Doi locatari au fost răniți.

Acesta este până acum cel mai grav incident de când dronele de atac rusești au pătruns pe teritoriul României.