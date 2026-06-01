Președintele României cere Rusiei să bombardeze Ucraina fără a pune în pericol cetățenii săi.

Interviul președintelui României a avut loc în cadrul emisiunii „Weekend” difuzată de BBC duminică, transmite eurointegration.com.ua.

Președintele Dan a răspuns la întrebările moderatorilor despre acțiunile României în această situație și a recunoscut că incidentele cu drone devin tot mai amenințătoare pentru țara sa.

„În ultimii 2 ani am avut, probabil, 20 sau 30 de incidente cu drone. La început, acestea nu aveau explozibil. În urmă cu aproximativ o lună a mai fost un caz, cu explozibil, care, din fericire, nu a explodat”, a spus el.

Din aceasta, președintele României a concluzionat în emisiune că Rusia trebuie să-și schimbe tactica atacurilor și să continue loviturile asupra Ucrainei, dar astfel încât să nu afecteze țara sa.

„Aceasta devine o amenințare pentru cetățenii români. Prin urmare, când rușii lovesc orașele (ucrainene) de pe cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie siguri că nu vor provoca daune cetățenilor români”, a declarat Dan.