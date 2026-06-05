Presa: Pentagonul ar putea anula transferul rachetelor Tomahawk în Germania din cauza Rusiei.

Despre acest lucru a aflat publicația Politico, transmite „Adevărul European”.

Potrivit a doi oficiali europeni și unui oficial american, reprezentanții SUA se tem că Moscova va lua măsuri de răspuns dacă administrația lui Donald Trump va duce la capăt planurile de desfășurare a rachetelor de înaltă precizie pe teritoriul german.

Totuși, orice decizie de a nu le furniza ar anula acordul încheiat în timpul administrației Joe Biden și ar priva Berlinul de mijloacele de apărare de care, potrivit liderilor germani, are disperată nevoie.

Oficialii americani sunt probabil îngrijorați și de reducerea stocurilor de arme americane. În primele săptămâni ale războiului cu Iranul, SUA au consumat mii de rachete Tomahawk și interceptori pentru sistemele Patriot. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat Congresului luna trecută că reumplerea stocurilor de muniții consumate în timpul conflictului militar va dura „luni și ani”.

Publicația mai notează că posibilul refuz de a desfășura Tomahawk îi îngrijorează pe oficialii germani.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat luna trecută că nu se așteaptă ca SUA să plaseze rachetele Tomahawk în Germania din cauza disponibilității limitate a acestor rachete de croazieră.

„Americanii nu au suficiente nici măcar pentru ei înșiși”, a spus el.

În prezent, reprezentanții Germaniei analizează alternative europene pentru a acoperi golul în domeniul loviturilor de înaltă precizie pe distanțe mari.

Dezbaterile de la Berlin nu vizează neapărat un singur sistem de armament, ci cât de repede Germania va putea dobândi capacitatea de a lovi ținte la distanță – fie prin achiziția de produse gata făcute, extinderea producției împreună cu aliații sau dezvoltări europene pe termen lung.

Dronele și sistemele mai ieftine pot ajuta, dar specialiștii germani în planificarea apărării nu le consideră un înlocuitor complet pentru rachetele Tomahawk.

Oficialii germani sunt, în general, îngrijorați că retragerea SUA va forța Europa să elimine golurile din domeniul militar mai rapid decât poate asigura industria sa de apărare.