Poliția britanică a extins ancheta împotriva prințului Andrew din cauza „fișierelor Epstein”.

Verificarea inițială pentru abuz de putere s-a transformat acum într-o anchetă completă privind o serie de infracțiuni grave, inclusiv hărțuire sexuală, violență și corupție.

Poliția se apropie tot mai mult de dezvăluirea tuturor detaliilor legăturii vicioase dintre Andrew și Epstein, scrie Daily Mail. În cadrul anchetei, în special, a fost reluată cauza Virginiei Giuffre — cea mai cunoscută victimă a lui Epstein, care l-a acuzat deschis pe Andrew de violență sexuală, petrecută când ea avea 17 ani.

Deși Andrew a plătit în trecut 12 milioane de lire sterline pentru a încheia un proces civil cu Giuffre în SUA, poliția readuce acest dosar în sfera penală. Ancheta examinează cu atenție noile informații din declarațiile Virginiei, potrivit cărora ea a fost vândută ca sclavă pentru plăceri sexuale fostului duce de York.

Se mai raportează că anchetatorii au luat legătura cu avocatul unei alte femei — presupusa a doua victimă, a cărei identitate nu este dezvăluită. În prezent, poliția pregătește terenul pentru efectuarea audierilor oficiale.

Mai mult, anchetatorii intenționează să anunțe oficial căutarea altor victime ale fostului prinț. Potrivit publicației, conducerea poliției se pregătește să facă un apel public fără precedent către orice potențială victimă care a suferit din cauza acțiunilor lui Andrew sau în cadrul rețelei Epstein.

Paralel, poliția analizează așa-numitele „fișiere Epstein” — un volum de date pe care Ministerul Justiției al SUA le-a declasificat anterior în cazul finanțatorului. O parte din corespondență confirmă că Andrew împărtășea cu Epstein informații comerciale și secrete de stat în timpul activității sale ca reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț.

În cazul lui Andrew a fost format un grup de anchetatori, care include nu doar experți în fraude financiare, ci și specialiști în investigarea infracțiunilor sexuale. Aceștia analizează, printre altele, materiale și suporturi digitale confiscate în timpul perchezițiilor recente la fosta reședință a lui Andrew, Royal Lodge din Windsor, și la noua sa proprietate din Sandringham.

Conform sursei, poliția a solicitat deja consultanță de la Serviciul Procuraturii Regale (CPS) înainte de pregătirea acuzațiilor oficiale. Fostul prinț riscă o pedeapsă de până la închisoare pe viață, deoarece doar articolul privind abuzul de putere în instituțiile de stat prevede o pedeapsă maximă severă.

Anterior, regele Charles al III-lea și Palatul Buckingham s-au distanțat complet de Andrew, retrăgându-i titlurile și declarându-se pregătiți să ofere sprijin deplin poliției. Reținerea lui Andrew a avut loc simbolic în ziua în care a împlinit 66 de ani, iar după 12 ore de audieri a fost eliberat.

