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g4media.ro logog4media
5 Iunie 2026, 15:24
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Plajele de pe litoralul Mării Negre, evacuate din cauza amenințării dronelor maritime

Autoritățile din România au organizat o evacuare în masă a turiștilor de pe litoralul Mării Negre după ce au apărut informații despre posibila prezență a mai multor drone maritime în zonă.

Plajele de pe litoralul Mării Negre, evacuate din cauza amenințării dronelor maritime.
Plajele de pe litoralul Mării Negre, evacuate din cauza amenințării dronelor maritime.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, Raed Arafat, a declarat că evacuarea are un caracter preventiv. Potrivit acestuia, elicopterele și serviciile de urgență continuă să inspecteze zona de coastă în căutarea unor eventuale drone, transmite g4media.ro.

„În acest moment se desfășoară o evacuare preventivă. Când ne vom convinge că nu există nicio amenințare, populația va fi informată”, a declarat Arafat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență din România, peste 1.100 de persoane au fost evacuate de pe plaje. În special:

  • aproximativ 300 de persoane – de pe plaja Costinești;
  • 50 de persoane – de pe plaja Tuzla;
  • 355 de persoane – de pe plajele Eforie Nord și Sud;
  • aproximativ 400 de persoane – de pe litoral în zona Mangalia, inclusiv stațiunile Saturn, Venus și Cap Aurora.

Autoritățile au închis temporar accesul la plaje și în zona de coastă. Potrivit lui Arafat, măsurile de securitate se aplică pe o bandă de aproximativ un kilometru de-a lungul țărmului.

Prefectul județului Constanța a declarat că, conform informațiilor primite de la Ucraina, în zona Mării Negre ar fi putut fi prezente cinci drone maritime. Una dintre ele, se susține, a explodat în Portul Constanța, alta, în apropierea coastei ucrainene, iar locația celorlalte trei este încă în curs de stabilire.

Anterior, vineri, s-a comunicat că o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Căutările pentru alte drone posibile continuă. Nu au fost raportate victime.

Sursă
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