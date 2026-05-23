Peste 90 de persoane au murit în China în urma unei explozii la o mină.

Încă nouă persoane sunt date dispărute. Operațiunea de salvare continuă. Despre aceasta informează „Xinhua”.

Conducătorii companiei responsabile de mină au fost reținuți. Președintele R.P. Chineze, Xi Jinping, a ordonat acordarea de ajutor victimelor și depunerea tuturor eforturilor pentru desfășurarea operațiunii de căutare și salvare. Cauzele incidentului vor fi stabilite în urma anchetei.

Explozia de gaz a avut loc seara, pe 22 mai, în mina „Lüshenyu” din districtul Qingyuan. Înainte de aceasta, în mină fusese emis un avertisment privind scurgerea de gaz. În acel moment, sub pământ se aflau 247 de muncitori. Mina aparține companiei Tongzhou Group.