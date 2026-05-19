theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
19 Mai 2026, 13:54
38 061
Copiază linkul
Link copiat

OMS avertizează cu privire la riscul unei noi pandemii devastatoare

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Consiliul Global pentru Monitorizarea Pregătirii (GPMB) au avertizat asupra riscului crescut al unei noi pandemii globale, care ar putea depăși în distrugere focarele de COVID-19 și Ebola.

OMS avertizează cu privire la riscul unei noi pandemii devastatoare.
OMS avertizează cu privire la riscul unei noi pandemii devastatoare.

Experții remarcă că, în ultimii ani, focarele de boli infecțioase apar tot mai frecvent și au un impact serios asupra sănătății, economiei și stabilității sociale. În raport se subliniază că lumea după pandemia COVID-19 și focarele de Ebola nu a devenit mai sigură. Printre factorii cheie ai amenințării sunt menționate mobilitatea internațională activă, schimbările ecologice și scăderea încrederii populației în instituțiile de stat.

La mijlocul lunii mai, în Republica Democrată Congo a avut loc un nou focar de febră Ebola. Potrivit datelor „BBC”, până la 19 mai, 131 de persoane au murit din cauza infecției. Alte 513 persoane au fost depistate cu semne de infectare. De asemenea, trei cazuri de boală, dintre care unul fatal, au fost confirmate în Uganda.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici