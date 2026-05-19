OMS avertizează cu privire la riscul unei noi pandemii devastatoare.

Experții remarcă că, în ultimii ani, focarele de boli infecțioase apar tot mai frecvent și au un impact serios asupra sănătății, economiei și stabilității sociale. În raport se subliniază că lumea după pandemia COVID-19 și focarele de Ebola nu a devenit mai sigură. Printre factorii cheie ai amenințării sunt menționate mobilitatea internațională activă, schimbările ecologice și scăderea încrederii populației în instituțiile de stat.

La mijlocul lunii mai, în Republica Democrată Congo a avut loc un nou focar de febră Ebola. Potrivit datelor „BBC”, până la 19 mai, 131 de persoane au murit din cauza infecției. Alte 513 persoane au fost depistate cu semne de infectare. De asemenea, trei cazuri de boală, dintre care unul fatal, au fost confirmate în Uganda.