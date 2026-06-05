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g4media.ro logog4media
5 Iunie 2026, 11:11
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O dronă marină a explodat în Portul Constanța: Oamenii au fost evacuați

Vineri dimineața, în portul românesc Constanța, în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost depistată o dronă marină cu o lungime de 7–8 metri. La scurt timp, drona a explodat.

O dronă marină a explodat în Portul Constanța: Oamenii au fost evacuați.
O dronă marină a explodat în Portul Constanța: Oamenii au fost evacuați.

Potrivit surselor Info Sud-Est și G4Media, nu este vorba despre o detonare controlată. Persoanele aflate în apropiere au fost evacuate, nu există răniți. În momentul exploziei, drona se afla în apropiere de mal.

Proveniența dronei și prezența explozibilului pe aceasta rămân deocamdată necunoscute.

Activitatea în port a fost suspendată pentru efectuarea verificărilor.

Potrivit surselor, există posibilitatea ca incidentul să fie legat de exercițiile Ministerului Apărării Naționale al României și de o „coordonare insuficientă” între structurile implicate.

Detaliile sunt în curs de clarificare.

Sursă
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