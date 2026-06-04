Muncitori migranți, arși de vii la o benzinărie în Italia: Autoritățile suspectează mafia.

Problema angajării ilegale a lucrătorilor agricoli în Italia a revenit în centrul atenției din cauza unei crime îngrozitoare: luni, 1 iunie, în Calabria, patru lucrători agricoli străini au fost închiși într-o mașină și arși de vii la o benzinărie din Amendolare. În mai puțin de 24 de ore au fost reținuți doi cetățeni pakistanezi — Safir Ahmed și Ali Raza, ambii în vârstă de 31 de ani. Bărbații au fost acuzați de crimă în masă cu circumstanțe agravante. Vinovăția lor a fost confirmată de înregistrările camerelor de supraveghere de la benzinăria unde a fost găsită mașina în flăcări, transmite euronews.com.

„Este o crimă fără precedent, atât prin consecințe — patru morți, — cât și prin modul în care a fost comisă”, a declarat la o conferință de presă procurorul din Castrovillari, Alessandro D’Alessio. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, el a adăugat: „Caporalatul (angajarea ilegală a lucrătorilor agricoli) este considerat o versiune, dar nu singura”.

Ulterior, procurorul a precizat că toți cei decedați se aflau legal în Italia, aveau permis de ședere valabil, nu aveau antecedente penale și locuiau în țară de câțiva ani. În Calabria au ajuns după ce au fost anterior în Sardinia. Lucrătorii agricoli uciși sunt pakistanezul Wasim Khan, 29 de ani, și afganii Amin Fazal Hogjani (28 de ani), Ullah Ismat Kiemy (19 ani) și Safi Iaijad (27 de ani).

Locuitorii din Amendolara sunt șocați de cele întâmplate

„Această crimă teribilă a celor patru lucrători agricoli din Calabria ne-a șocat pe toți. (...) Italia nu va ceda în fața violenței și barbariei: este extrem de important să se facă lumină deplină asupra acestei crime monstruoase și să fie trași la răspundere toți vinovații”. Acestea sunt cuvintele premierului Giorgia Meloni, scrise pe X.

Sâmbătă, sindicatul CGIL va organiza un protest (sursă în limba italiană). Acțiunea va începe la benzinăria unde au fost uciși cei patru lucrători, iar apoi coloana va mărșălui până în piața centrală a Amendolare, provincia Cosenza.

Ce a povestit singurul supraviețuitor

Anchetatorii au identificat victimele după documentele găsite în apartamentul în care locuiau împreună cu alți migranți. Printre ei se afla Mohammad Tajem Alamyar, un afgan de 35 de ani, care se află în Italia de aproximativ un an. Alamyar, care a fost martor la moartea celor patru lucrători agricoli ca și el, îi acuză fără ezitare pe făptași. El face acest lucru într-un interviu pentru televiziunea publică Rai (sursă în limba italiană): „Este mafie, mafie... Sunt mafioți pakistanezi”, spune el.

Cu un italian stâlcit, povestește că cei doi reținuți, acuzați de crimă cu intenție, se ocupau de transportul lor și cereau bani pe care victimele refuzau să îi plătească. Înțelegând acest lucru, aceștia, potrivit spuselor lui, au turnat mai întâi benzină în interiorul mașinii, apoi au dat foc cu o brichetă.

Potrivit afganului, acești cetățeni pakistanezi îi amenințau pe el și pe ceilalți cu cuțite și pistoale, obligându-i să muncească, dar fără să-i plătească: „Nu ne dădeau bani: aveam ce mânca, aveam unde locui, dar bani — nu”.

El este singurul martor al tragediei. Declarațiile sale, conform anchetei, corespund cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la benzinărie. Cu victimele locuia împreună într-un apartament din Villapiana, provincia Cosenza. În acea locuință se înghesuiau zece persoane.

Din 20 aprilie, Alamyar și cei patru „colegi” ai săi erau angajați la cules căpșuni într-o fermă din Scandicci Ionico. În fiecare dimineață, la muncă îi duceau aceiași doi pakistanezi. În primele zile erau plătiți „la negru”. Ulterior, se spune că au convenit un tarif de 45 de euro pe zi. „La final, ne-au lăsat locuința, dar au încetat să ne plătească”, spune martorul. — „În plus, cereau încă câte cinci euro pe zi pentru drumul până la muncă”.

Tragedia din Amendolare este o excepție?

Ultimul raport „Agromafia și caporalatul” (sursă în limba italiană), publicat în 2022 de Observatorul Plácido Rizzotto al sindicatului CGIL, estimează numărul lucrătorilor exploatați în câmpurile italiene la aproximativ 230.000, ceea ce reprezintă un sfert din toți lucrătorii agricoli. De mulți ani, observatorul studiază și colectează semnale și plângeri.

Din studiu rezultă că nivelul angajării ilegale este deosebit de ridicat în Apulia, Sicilia, Campania, Calabria și Lazio, unde, potrivit estimărilor, peste 40% dintre lucrători au contracte de muncă ilegale sau lucrează fără niciun contract. În multe regiuni din nord, procentul încălcărilor este doar puțin mai mic — între 20% și 30%.

Există în Italia o lege împotriva angajării ilegale?

Legea nr. 199 împotriva caporalatului (angajarea ilegală a lucrătorilor agricoli) a fost adoptată în 2016 de guvernul Renzi. A avut un anumit efect, dar nu a fost 100% eficientă: lipsa controalelor suficiente și temerile migranților de muncă își spun cuvântul. Aceștia, pentru a obține documentele necesare pentru permisul de ședere, acceptă munci de sclavi, uneori fără plată deloc, ca în Amendolare, și nu reclamă încălcările.

Numărul proceselor pentru exploatarea muncii a crescut semnificativ, dar legea este încă aplicată insuficient, deoarece totul depinde de activitatea unităților de anchetă ale carabinierilor, gărzii financiare, poliției și procuraturii.

Legea din 2016 prevede acordarea permisului de ședere migrantului care depune o plângere. Totuși, procedura birocratică și termenele de soluționare a plângerii sunt întinse. Pe toată această perioadă, migrantul rămâne fără protecție, fără muncă, fără bani și fără locuință, fiind astfel expus unei răzbunări dure și șantajului din partea angajatorilor care acționează ilegal.

Legea din 2016 este considerată una avansată în Europa, dar în esență rămâne neaplicată. Așa cum a arătat cazul din Amendolare, mafia italiană a reușit chiar să încheie alianțe cu grupări infracționale străine din țările de origine ale migranților, transformați aici în sclavi.