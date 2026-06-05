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hotnews.ro logohotnews
5 Iunie 2026, 12:14
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Ministerul Apărării din România, despre explozia unei drone la Constanța: Aparate similare sunt folosite în Ucraina

Potrivit Ministerul Apărării din România, drona maritimă care a explodat vineri în Portul Constanța nu face parte din dotarea Armatei Române și nu a participat la exercițiile recente organizate de armată în zona Mării Negre.

Ministerul Apărării din România, despre explozia unei drone la Constanța: Aparate similare sunt folosite în Ucraina.
Ministerul Apărării din România, despre explozia unei drone la Constanța: Aparate similare sunt folosite în Ucraina.

„Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării din România, transmite hotnews.ro.

Instituția mai precizează că incidentul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

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