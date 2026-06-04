Mărfuri periculoase: Doi oameni de știință au încercat să introducă virusul variola maimuței în SUA.

Aceștia sunt suspectați că au încercat să transporte ilegal peste frontieră virusuri periculoase și că au oferit informații false vameșilor. Potrivit Politico, care citează datele Ministerului Justiției, transmite media.az.

Învinuiții sunt cetățeanul Olandei Vincent Munster și colegul său din Camerun Claude Kwe. Specialiștii lucrează cu patogeni periculoși, respectând norme stricte de stat. În ianuarie, cercetătorii au sosit pe aeroportul din Detroit din Brazzaville (Republica Congo), purtând o geantă neagră mare.

Angajații vamali au declarat că oamenii de știință i-au indus în eroare, numind conținutul echipament de diagnostic. La control, forțele de ordine au descoperit 113 fiole. În 17 din cele 20 de probe testate a fost găsit virusul variolei maimuței (mpox), care în 2022 a cauzat moartea a 42 de americani.

Procuratura a subliniat că experții transportau biomateriale într-un avion comercial din zona focarului bolii. Aceștia riscă până la cinci ani de închisoare.

Institutul Național de Sănătate a declarat că a luat deja măsuri de personal și colaborează pe deplin cu ancheta, precizând că nu există nicio amenințare pentru populație.