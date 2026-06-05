Marea Neagră va avea în curând o nouă ieșire către oceanul planetar.

Turcia plănuiește să realizeze unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din ultimele decenii – un canal artificial de 45 de kilometri, care ar urma să lege Marea Neagră de Marea Marmara și să devină o alternativă la strâmtoarea Bosfor. Costul proiectului este estimat la peste un miliard de dolari, însă în jurul său continuă să existe dispute aprinse privind finanțarea, consecințele ecologice și impactul asupra navigației internaționale, scrie publicația Libertatea, preluat de unian.net.

Este vorba despre proiectul „Canal Istanbul”, care ar urma să traverseze partea europeană a celui mai mare oraș din Turcia. Potrivit autorităților, noua arteră acvatică va permite degajarea parțială a Bosforului – una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trec nave comerciale din Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Georgia și chiar Turcia.

După cum notează publicația, guvernul turc consideră canalul o investiție strategică. La Ankara se crede că noua rută va ajuta la reducerea presiunii asupra strâmtorii naturale înguste, care trece pe lângă zone dens populate ale Istanbulului. Autoritățile consideră, de asemenea, că acest lucru va reduce riscul accidentelor implicând nave mari și vapoare care transportă mărfuri periculoase.

Proiectul prevede nu doar construirea canalului în sine. Potrivit informațiilor Blic, în jurul său se planifică crearea unei infrastructuri portuare, a unui centru logistic și a unor zone de recreere.

Conform parametrilor făcuți publici, canalul va avea o lungime de 45 de kilometri și o adâncime de 20,75 metri. În documentele oficiale, costul său este estimat la 75 de miliarde de lire turcești, ceea ce depășește un miliard de dolari SUA. Proiectul urmează să fie realizat în format de parteneriat public-privat.

Totuși, costul final rămâne un subiect de discuție. Publicația amintește că încă din 2025 proiectul era evaluat la aproape 2 miliarde de dolari, în timp ce unele studii internaționale anterioare menționau sume între 10 și 20 de miliarde de dolari, în funcție de amploarea lucrărilor conexe și modelul de finanțare.

În ciuda lansării solemne în 2021 și a începerii construcției podului Sazlidere, realizarea canalului avansează lent. Potrivit Blic, proiectul a fost practic încetinit de dificultăți financiare, instabilitate economică și critici din partea societății. În același timp, autoritățile turce declară intenția de a continua lucrările după atragerea fondurilor necesare.

Proiectul a căpătat o importanță specială după începutul războiului ruso-ucrainean. Autorii materialului subliniază că regiunea Mării Negre a devenit și mai importantă pentru exportul produselor agricole, transportul resurselor energetice și comerțul internațional. În acest context, orice schimbare în sistemul rutelor maritime atrage atenția companiilor de navigație, asigurătorilor și investitorilor.

În același timp, „Canal Istanbul” rămâne unul dintre cele mai controversate proiecte din Turcia. Opoziția, organizațiile ecologiste și o parte a autorităților locale consideră că riscurile pot depăși beneficiile potențiale.

Specialiștii avertizează asupra posibilelor efecte negative asupra ecosistemelor din partea de nord a Istanbulului, unde au fost deja realizate o serie de proiecte majore de infrastructură. Publicația menționează că acestea afectează pădurile și perturbă coridoarele naturale importante pentru conservarea biodiversității.

O preocupare separată o reprezintă posibila influență asupra echilibrului hidric dintre Marea Neagră și Marea Marmara. Experții amintesc că Marea Neagră are o salinitate mai scăzută din cauza aportului de apă din marile râuri ale Europei de Est, iar Bosforul susține un sistem complex de circulație între cele două mări.

Potrivit specialiștilor, deschiderea noului canal ar putea modifica procesele naturale. În special, există temeri că „deschiderea unui canal paralel ar putea schimba curenții, saturația apei cu oxigen și compoziția acesteia”.

În plus, criticii proiectului indică riscurile pentru alimentarea cu apă a metropolei. Potrivit lor, construcția ar putea afecta rezervoarele de apă dulce din apropierea viitoarei rute a canalului.