Lumea se poate confrunta cu o repetare a crizei din 2008.

Analiștii companiei de consultanță Rapidan au avertizat asupra riscului unei creșteri suplimentare a prețurilor la petrol, pe fondul instabilității pieței mondiale. Despre aceasta informează rbc.ua cu referire la o publicație Bloomberg.

Ce scenariu prevăd analiștii

Prognoza de bază a Rapidan prevede reluarea activității rutei maritime încă din iulie. În acest caz, cererea mondială de petrol ar putea scădea în medie cu 2,6 milioane de barili pe zi.

Pe acest fond, se așteaptă ca prețul petrolului de referință marca Brent să se apropie vara de nivelul de aproximativ 130 de dolari pe baril.

Ce se va întâmpla în cazul unei agravări a situației

Experții consideră că continuarea perturbărilor în aprovizionare ar putea intensifica presiunea asupra pieței în august și septembrie. Pentru compensarea deficitului va fi necesară o reducere și mai semnificativă a cererii.

Rapidan nu exclude faptul că consecințele ar putea fi atât de grave încât, în 2026, consumul mondial de petrol să scadă anual. Unele centre analitice de top prevăd deja o scădere rară a cererii globale pentru materii prime.

De ce prețurile continuă să crească

De la sfârșitul lunii februarie, prețul petrolului a crescut aproape de două ori. Cauza a fost războiul dintre SUA, Israel și Iran, care a intensificat tensiunile pe piețele mondiale și a provocat temeri privind accelerarea inflației și încetinirea creșterii economice.

„Situația macroeconomică actuală este mai puțin extremă decât în anii 1970 sau în 2007–2008”, au remarcat analiștii Rapidan.

Totodată, ei au subliniat că o creștere suplimentară a prețurilor la petrol poate amplifica riscurile financiare și macroeconomice.

Pieței i-ar putea lipsi petrol

Potrivit estimărilor companiei, dacă reluarea aprovizionării se va prelungi până în august, deficitul de petrol în trimestrul al treilea ar putea ajunge la aproximativ 6 milioane de barili pe zi.

Chiar și în cazul unei reluări parțiale a aprovizionării la începutul lunii august, piața va resimți presiune o perioadă, deoarece rezervele de petrol brut vor continua să scadă, iar producția în țările din Golful Persic se va restabili treptat.