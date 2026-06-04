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4 Iunie 2026, 17:09
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IRGC a îndemnat Israelul să se retragă la pozițiile ocupate până la 28 februarie

Comandantul forțelor „Al-Quds” ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Esmail Qaani, a declarat că Israelul trebuie să se retragă la pozițiile deținute înainte de începerea operațiunii americano-israeliene din 28 februarie.

IRGC a îndemnat Israelul să se retragă la pozițiile ocupate până la 28 februarie.
IRGC a îndemnat Israelul să se retragă la pozițiile ocupate până la 28 februarie.

Despre aceasta informează serviciul de presă al IRGC.

„Principala cerință a rezistenței este retragerea regimului de ocupație la pozițiile anterioare începutului războiului de 40 de zile”, a declarat comandantul militar. Potrivit acestuia, sprijinul pentru „rezistența din Liban” reprezintă o datorie a poporului iranian.

„Eliminarea Israelului din regiune este un obiectiv pe care musulmanii îl pot atinge. Mujahedinii libanezi vor vedea curând rezultatele rezistenței lor curajoase”, a spus Qaani.

La 3 iunie, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că conflictul cu SUA nu va fi soluționat până când nu vor înceta acțiunile militare în Liban. De asemenea, el a amenințat cu un atac asupra Israelului în cazul unei agresiuni împotriva Beirutului. Cu o zi înainte, președintele SUA, Donald Trump, anunțase că Iranul este aproape de semnarea unui acord. Încheierea înțelegerii ar putea avea loc chiar în acest weekend, a presupus domnul Trump.

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