În mai multe țări europene, pacienții sunt nevoiți să aștepte ani de zile pentru tratament.

Peste unul din zece pacienți din Regatul Unit (Marea Britanie), care are nevoie de consultație la un specialist, așteaptă mai mult de un an, iar în Slovenia pacienții trebuie să aștepte aproape doi ani - 667 de zile - doar pentru a li se face o operație de înlocuire a articulației șoldului, transmite euronews.com.

Aceste date sunt prezentate în raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) „Sănătatea în cifre 2025”, care evidențiază una dintre cele mai acute probleme ale politicii de sănătate din Europa: durata de așteptare pentru asistența medicală.

Aceste cifre sunt printre cele mai nefavorabile din Europa. Dar criza așteptărilor este mult mai profundă decât situația din doar două țări.

„Amânarea efectului așteptat al tratamentului înseamnă că pacienții continuă să trăiască cu durere și limitări mai mult timp decât ar fi fost necesar, iar acest lucru poate afecta negativ rezultatele tratamentului după intervenție”, se arată în raport.

Deci, care sunt țările europene în care pacienții așteaptă cel mai mult? Cât de gravă este această problemă pe continent? Și cât timp trebuie să aștepte de fapt pentru o operație?

Raportul OCDE înregistrează perioade lungi de așteptare în diferite segmente ale sistemului de sănătate. Chiar și programarea la medicul de familie sau la asistentă în unele țări europene în 2023 durează cel puțin o săptămână.

În Germania și Franța, o cincime dintre pacienți trebuie să aștepte săptămâni întregi doar pentru a ajunge la medicul de familie. În Suedia, 23% dintre pacienți așteaptă mai mult de o săptămână pentru consultație la medicul de familie sau la asistentă. În Franța și Germania, procentul este de 20%, iar în Regatul Unit este aproape de acest nivel - 18%.

Dacă luăm în calcul și pe cei care așteaptă șase-șapte zile, procentele sunt și mai mari: Suedia (30%), Franța (28%), Regatul Unit (27%) și Germania (26%).

Totuși, compararea directă a perioadelor de așteptare între țări este dificilă din cauza diferențelor metodologice.

Ani de așteptare pentru consultația la specialist

Așteptarea pentru consultația la un specialist îngust este mai mare de un an pentru o parte dintre pacienți în toată Europa - o realitate cotidiană. Cel mai mult se remarcă Regatul Unit: 11% dintre pacienți au declarat că au așteptat mai mult de un an pentru programare la specialist. În Franța și Germania, procentul este de 2%.

Dar și perioadele mai scurte nu sunt deloc mici. În Franța, peste două din cinci persoane (43%) așteaptă între două luni și un an; urmează Regatul Unit (32%), Suedia (29%) și Germania (22%).

Luni de așteptare pentru operația de cataractă

O situație similară se observă și în cazul operațiilor pentru cataractă. Aici se evaluează procentul pacienților care așteaptă mai mult de trei luni de la consultul specialistului până la începerea tratamentului.

În Norvegia, în 2024, peste trei luni au așteptat patru din cinci pacienți care aveau nevoie de această operație (81%). Finlanda nu este mult în urmă - 71%.

Majoritatea pacienților au așteptat mai mult de trei luni și în Regatul Unit (58%), Portugalia (58%) și Spania (53%). În Polonia (13%), Ungaria (17%), Suedia (22%) și Italia (27%) procentele au fost mult mai mici.

Operațiile pentru cataractă se așteaptă mai mult decât înainte de pandemie

Dintre cele nouă țări europene pentru care există date, în șapte, în 2024, perioadele de așteptare pentru operațiile de cataractă au crescut față de 2019; acestea au scăzut doar în Polonia și Ungaria, reflectând impactul pe termen lung al pandemiei COVID-19.

În Regatul Unit, procentul pacienților care așteaptă mai mult de trei luni s-a mai mult decât dublat - de la 22% la 58%. În Norvegia, indicatorul a crescut de la 65% la 81%.

Aceste cifre indică o presiune continuă asupra sistemelor de sănătate după pandemie.

Endoprotezarea articulației șoldului: în Slovenia se așteaptă aproape doi ani

La fel de semnificativ este și termenul median de așteptare pentru operația de înlocuire a articulației șoldului. În Slovenia, în 2024, termenul median de așteptare a fost de 667 de zile, adică aproape doi ani.

În Polonia, acesta a depășit și el un an - 343 de zile, urmează Ungaria (209 zile) și Regatul Unit (174 zile). Este vorba despre valori mediane, adică jumătate dintre pacienți au așteptat chiar mai mult decât cele indicate.

„Termenele de așteptare pentru asistența medicală planificată reprezintă o problemă serioasă pentru politica de sănătate în multe sisteme, unde pacienții trebuie să aștepte săptămâni sau luni pentru a avea acces la servicii”, a scris Luigi Siciliani de la Universitatea York într-un articol recent din revista European Journal of Public Health.

De ce variază atât de mult termenele de așteptare între țări? Potrivit OCDE, cozile pentru tratament apar de obicei din cauza dezechilibrului dintre cererea de servicii medicale și oferta acestora.

Siciliani subliniază că diferențele în termenele de așteptare sunt în mare parte legate de capacitatea diferită a sistemelor, deciziile privind finanțarea, disponibilitatea personalului medical și nepotrivirea dintre cererea în creștere pentru asistență medicală - pe fondul îmbătrânirii populației și progresului tehnologic - și posibilitățile sistemului.

Potrivit Eurostat, așteptarea îndelungată este o altă cauză importantă a nevoilor nesatisfăcute în asistența medicală de urgență.