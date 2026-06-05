Germania se pregătește de câteva săptămâni pentru negocierile cu Rusia.

Guvernul Germaniei se pregătește intens în ultimele săptămâni pentru negocierile cu Rusia, scrie Die Zeit, citând surse.

„Fereastra pentru negocieri între partea europeană și Rusia se deschide încet”, a declarat un interlocutor al publicației.

O altă sursă a precizat că în săptămânile următoare vor avea loc discuții privind formatul posibilelor negocieri cu Moscova. Potrivit unuia dintre interlocutori, formatul trebuie să fie „cât mai eficient” și „cât mai legitim”.

La 7 mai, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Uniunea Europeană se pregătește pentru potențiale negocieri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Putin a spus că îl preferă pe fostul cancelar german Gerhard Schröder ca negociator. La 3 iunie, Bloomberg a aflat că Germania, Franța și Regatul Unit, împreună cu Ucraina, dezvoltă un plan pentru organizarea negocierilor de pace cu Rusia.