Germania nu va anula controalele la frontierele interne ale UE

Comisia Europeană a declarat că aceste controale nu vor mai fi necesare din cauza schimbărilor radicale în politica de migrație a blocului. UE a convenit asupra unor măsuri pentru întărirea controlului asupra celor care traversează frontiera blocului, în special prin înăsprirea procedurilor de verificare și oferirea unui sprijin mai mare țărilor care primesc cei mai mulți migranți. Aceste prevederi vor fi puse în aplicare săptămâna viitoare, transmite eurointegration.com.ua.

În prezent, 10 țări din UE efectuează controale la frontierele interne, iar șapte dintre ele menționează migrația în justificările lor adresate Comisiei Europene. Aceste controale ar trebui să fie temporare, însă unele țări le aplică de ani de zile.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a cerut Austriei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Norvegiei (care nu este membră UE), Sloveniei și Suediei să elimine treptat controalele la frontiere. A zecea țară este Polonia, căreia Comisia Europeană nu i-a cerut să renunțe la controalele la frontieră.

„Numărul migranților ilegali... scade. Suntem pe drumul cel bun. Reformele au fost realizate. Frontierele externe sunt mai bine protejate. A fost luată o decizie privind reglementarea returului. ... A venit timpul să eliminăm treptat aceste controale la frontieră”, a declarat joi comisarul Magnus Brunner înaintea unei întâlniri cu miniștrii de interne din Luxemburg.

Spațiul Schengen fără vize „trebuie să funcționeze, este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene”, a afirmat el.

Totuși, Dobrindt a menționat că controalele la frontieră din Germania funcționează și rămân necesare.

Ministrul german a subliniat că protecția frontierelor externe ale blocului „trebuie îmbunătățită semnificativ”. El a adăugat că țările în care migranții ajung primele trebuie să primească înapoi persoanele care au plecat în alte țări UE, iar în schimb trebuie lansat rapid un nou mecanism de sprijin pentru țările care primesc cei mai mulți migranți.

„Toate acestea trebuie să funcționeze împreună. Toți acești factori se influențează reciproc”, a spus Dobrindt.

„Am văzut în ultimele luni cât de eficiente sunt de fapt măsurile noastre în stoparea migrației ilegale”, a spus el.