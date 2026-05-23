theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
23 Mai 2026, 13:45
2
Copiază linkul
Link copiat

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra terminalului din Novorossiisk: Sunt răniți

La bazinul petrolier și terminalul de combustibil din Novorossiisk a izbucnit un incendiu după loviturile dronelor ucrainene. Șeful operațiunilor locale susține că motivul a fost căderea „resturilor de drone”.

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra terminalului din Novorossiisk: Sunt răniți.
Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra terminalului din Novorossiisk: Sunt răniți.

Dronele ucrainene au atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 23 mai, orașul Novorossiisk, provocând un incendiu la o bază petrolieră și un terminal de combustibil. Statul Major Operațional al regiunii Krasnodar susține că incendiul a fost cauzat nu de loviturile dronelor, ci de căderea resturilor acestora. Doi localnici care se aflau pe stradă în momentul atacului cu drone au fost răniți și internați în spital, transmite dw.com.

Canalele de Telegram pro-Kremlin denumite „militar-corporative” scriu că, din cauza atacului cu UAV-uri, în aeroporturile din Vladikavkaz, Grozni și Magas au fost impuse restricții temporare.

Potrivit unei analize OSINT realizate de publicația Astra, a luat foc terminalul petrolier „Grusovaia Balka”, cel mai mare depozit de petrol din Caucaz, parte a companiei „Cernomortransneft”, o structură a „Transnefti”.

Cu o seară înainte, șeful orașului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, anunțase respingerea atacului cu drone – în oraș au fost interzise plimbările pe faleză, iar toate serviciile au fost trecute în regim de maximă pregătire.

La începutul lunii aprilie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat deja în Novorossiisk obiective ale companiei internaționale de transport petrolier „Consorțiul Conductei Caspice” (CTC) – atunci au fost afectate și infrastructura civilă, inclusiv locuințe, iar printre răniți s-au numărat și copii.

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra terminalului din Novorossiisk: Sunt răniți

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra terminalului din Novorossiisk: Sunt răniți

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra terminalului din Novorossiisk: Sunt răniți

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici