Dronele ucrainene au atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 23 mai, orașul Novorossiisk, provocând un incendiu la o bază petrolieră și un terminal de combustibil. Statul Major Operațional al regiunii Krasnodar susține că incendiul a fost cauzat nu de loviturile dronelor, ci de căderea resturilor acestora. Doi localnici care se aflau pe stradă în momentul atacului cu drone au fost răniți și internați în spital, transmite dw.com.

Canalele de Telegram pro-Kremlin denumite „militar-corporative” scriu că, din cauza atacului cu UAV-uri, în aeroporturile din Vladikavkaz, Grozni și Magas au fost impuse restricții temporare.

Potrivit unei analize OSINT realizate de publicația Astra, a luat foc terminalul petrolier „Grusovaia Balka”, cel mai mare depozit de petrol din Caucaz, parte a companiei „Cernomortransneft”, o structură a „Transnefti”.

Cu o seară înainte, șeful orașului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, anunțase respingerea atacului cu drone – în oraș au fost interzise plimbările pe faleză, iar toate serviciile au fost trecute în regim de maximă pregătire.

La începutul lunii aprilie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat deja în Novorossiisk obiective ale companiei internaționale de transport petrolier „Consorțiul Conductei Caspice” (CTC) – atunci au fost afectate și infrastructura civilă, inclusiv locuințe, iar printre răniți s-au numărat și copii.