Finlanda testează un sistem de avertizare care identifică amenințările la cablurile submarine.

Despre aceasta se menționează într-un comunicat al Serviciului de Frontieră finlandez și al companiei de telecomunicații Elisa Oyj, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit acestora, în această săptămână părțile au efectuat teste de teren reușite ale sistemului de avertizare timpurie.

Cablurile de telecomunicații submarine, liniile electrice și conductele de gaz din Marea Baltică au fost deteriorate în urma mai multor incidente.

În multe cazuri, acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că navele au tras ancorele pe fundul mării.

Unii experți care activează în regiunea Mării Baltice acuză Rusia de purtarea așa-numitului război hibrid, deși autoritățile naționale nu au comunicat public dacă au recunoscut aceste daune ca fiind sabotaj sau neglijență.

Sistemul se bazează pe sondajul acustic distribuit, unde un cablu optic subacvatic monitorizează și măsoară vibrațiile fundului mării.

Elisa și Serviciul de Frontieră au lucrat la proiect împreună cu operatorul finlandez de sistem de transport al energiei electrice Fingrid Oyj, proprietarul conductei de gaz Gasgrid Finland Oy, Serviciul Geologic al Finlandei, Academia Navală și Institutul de Seismologie al Universității din Helsinki.

Testele recente au inclus nave militare, scafandri și un robot subacvatic, imitând defecțiuni și amenințări la adresa infrastructurii subacvatice. Se preconizează că sistemul va alerta automat autoritățile și proprietarii infrastructurii critice dacă va detecta ceva suspect, cum ar fi tragerea ancorei în apropierea obiectelor subacvatice.