Energia solară economisește Europei 136 milioane de euro pe zi de la începutul războiului cu Iranul.

Energia solară ajută Europa să evite costurile devastatoare ale importului de combustibili fosili, în timp ce războiul împotriva Iranului menține prețurile petrolului și gazelor la un nivel exorbitant, scrie euronews.com.

Petrolul Brent, care servește drept reper mondial pentru prețurile petrolului, rămâne deosebit de volatil din cauza controlului efectiv al Iranului asupra Strâmtorii Ormuz — o rută maritimă cheie prin care, în mod obișnuit, trece aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol.

Ieri, joi, 4 iunie, petrolul Brent se tranzacționa la prețul de 95 de dolari (81 euro) pe baril — cu 20 de euro mai mult decât înainte de începerea războiului, pe 27 februarie. Prețul de referință al gazului olandez TTF a crescut și el de la începutul conflictului, în anumite perioade din martie sărind aproape cu 50 la sută.

Totuși, o nouă analiză SolarPower Europe arată că utilizarea luminii solare pentru producerea energiei a economisit Europei 12,8 miliarde de euro până la 2 iunie — în medie 136 milioane de euro pe zi.

Energia solară face Europa mai protejată

„Locuitorii Europei, în acest moment de criză, trec la energia solară”, spune directorul general al SolarPower Europe, Valburga Hemetsberger.

„Lecțiile ultimelor 100 de zile [de război] trebuie să ne determine să ne concentrăm pe crearea flexibilității sistemului energetic fără utilizarea combustibililor fosili — de exemplu, sisteme de stocare a energiei în baterii — care pot amplifica de mai multe ori avantajele generării europene din surse regenerabile”.

Potrivit ei, acest lucru va ajuta la reducerea facturilor europenilor pentru energie și va face Europa „mai sigură și mai competitivă”, însă pentru menținerea ritmului este nevoie de măsuri concrete și instrumente financiare din partea blocului.

Cum sursele regenerabile protejează Europa de creșterea prețurilor la gaze

Mai multe țări europene au reușit, chiar înainte de începerea războiului împotriva Iranului, să demonstreze avantajele unei reînnoiri radicale a sistemelor lor energetice, axate pe tehnologii verzi.

Din 2019, Spania și-a dublat capacitățile eoliene și solare, adăugând peste 40 GW la balanța sa energetică. Spre comparație, o centrală electrică cu o capacitate de 1 GW poate asigura aproximativ 876.000 de gospodării pe an, la un consum mediu de 10.000 kWh pe an.

„Creșterea generării eoliene și solare în Spania din 2019 cu 75% a redus impactul centralelor scumpe pe combustibili fosili asupra prețului electricității”, se arată într-un raport al centrului de analiză energetică Ember, publicat anul trecut.

„Reducerea orelor în care costul electricității era legat de prețul generării pe gaz a fost mai rapidă decât în alte țări dependente puternic de gaze, precum Italia și Germania”.

Pe piețele europene de electricitate, prețul angro pe oră este stabilit de cel mai scump generator necesar pentru a acoperi cererea, iar de cele mai multe ori acestea sunt centrale pe combustibili fosili. Însă, pe măsură ce crește producția din tehnologii mai ieftine, precum eoliană și solară, gazul și cărbunele sunt eliminate, iar combustibilii fosili stabilesc tot mai rar prețul.

Producția record de energie eoliană a ajutat și Regatul Unit să stabilească un nou record de generare din surse regenerabile, în pofida „fanteziilor” privind necesitatea forajelor petroliere în Marea Nordului.

Pe 26 martie, producția de energie eoliană în Regatul Unit a atins un nou maxim de 23.880 megawați — suficient pentru a alimenta cu electricitate 23 de milioane de locuințe.

„În această perioadă record, vântul a asigurat mai mult de jumătate din electricitatea din Marea Britanie, iar foarte semnificativ este faptul că, în aceeași zi, generarea ieftină eoliană și solară a înlocuit gazul scump din sistemul nostru energetic: ponderea gazului în producție a scăzut la minimul ultimilor aproape doi ani, ajungând la doar 2,3%”, spune Tara Singh de la RenewableUK.

„Așa arată tranziția energetică în practică și arată de ce trebuie să continuăm să dezvoltăm un portofoliu ambițios de noi proiecte de energie curată — acum și în anii următori”.