Egiptul va furniza gaz cipriot către Europa în baza unui acord cu QatarEnergy

Acesta este un semn că Egiptul devine principalul hub energetic al Mării Mediterane de Est, transmite euronews.com.

QatarEnergy a semnat un acord cu ExxonMobil și Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Egipt privind posibilitatea dezvoltării și exportului gazului descoperit în largul Ciprului, folosind infrastructura existentă a Egiptului.

Memorandumul de înțelegere, semnat de ministrul petrolului Karim Badawi, plasează compania energetică de stat din Qatar în centrul unor eforturi mai ample de conectare a zăcămintelor maritime de gaze din Cipru cu capacitățile de export egiptene și cumpărătorii europeni.

QatarEnergy a declarat că, în cadrul acordului, vor fi analizate perspectivele de creștere ulterioară și schemele comerciale folosind infrastructura de gaze a Egiptului, care deservește atât piața internă, cât și consumatorii internaționali.

În Cipru nu există capacități proprii de lichefiere a gazelor, astfel că materia primă de la zăcămintele maritime trebuie mai întâi transportată prin conducte submarine către Egipt, unde este procesată și lichefiată înainte de a fi trimisă pe piețele europene.

Cipru încearcă de peste zece ani să transforme descoperirile offshore în export comercial, iar președintele Nikos Hristodulidis a declarat că ultimele aprobări marchează un moment de cotitură: țara trece de la explorare la exploatarea resurselor sale naturale de gaze.

Egiptul devine poarta pentru livrările de gaze cipriote către Europa

Egiptul și-a asigurat deja un rol cheie în acest plan. În aprilie, partenerii din zăcământul cipriot „Afrodita” au semnat un acord pe 15 ani pentru vânzarea întregului gaz natural extras către compania de stat egipteană Egyptian Natural Gas Holding Company, cu opțiunea de prelungire cu încă cinci ani.

Acest acord, împreună cu cel semnat joi, arată cum Egiptul devine principalul canal de export al gazului cipriot. Documentul se bazează și pe parteneriatul existent dintre QatarEnergy și ExxonMobil în Cipru.

Ambele companii sunt partenere în blocul 10, unde zăcământul Glaucus, descoperit în 2019 și estimat la aproximativ 3,7 trilioane de picioare cubice de gaz, este considerat una dintre cele mai importante descoperiri maritime din Cipru.

Al doilea zăcământ din același bloc, Pegasus, a fost descoperit în 2025, iar în martie consorțiul a recunoscut oficial ambele zăcăminte ca fiind comercial rentabile, estimând rezervele totale la aproximativ 7 trilioane de picioare cubice.

Șeful QatarEnergy, Saad Sherida Al Kaabi, a numit acordul un pas important spre aprofundarea cooperării energetice regionale în întreaga zonă a Mării Mediterane de Est.

Acest traseu poate fi important și pentru Europa, care, după invazia Rusiei în Ucraina, caută surse de gaze mai diversificate, în contextul perturbării fluxurilor energetice anterioare. Gazul cipriot este puțin probabil să schimbe singur echilibrul energetic al Europei, dar poate adăuga o sursă suplimentară de aprovizionare din Marea Mediterană de Est.

Planul este încă în fază incipientă. Decizia finală de investiție nu a fost luată, iar detalii precum configurația infrastructurii și condițiile comerciale trebuie încă negociate.

Dacă obiectivul stabilit pentru 2028 va fi atins, acesta va reprezenta primele livrări de gaze exportate din Cipru și va deschide o nouă rută de aprovizionare pentru Europa.