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5 Iunie 2026, 14:11
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Dronele ucrainene au avariat grav corveta Marinei Ruse în Kronstadt

Corveta „Boikii” a fost grav avariată în urma unui atac cu drone ucrainene asupra Kronstadtului în dimineața zilei de 3 iunie, în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, informează Meduza.

Dronele ucrainene au avariat grav corveta Marinei Ruse în Kronstadt.
Dronele ucrainene au avariat grav corveta Marinei Ruse în Kronstadt.

Canalele de Telegram ucrainene au publicat joi, 4 iunie, imagini cu consecințele loviturii: pe navă se observă un incendiu puternic. Canalul de Telegram „Dosye shpiona” susține că în urma loviturii a murit o persoană, transmite dw.com.

Evaluarea pagubelor

„Daunele la părțile superioare ale suprastructurii, între puntea de comandă și catargul din pupa, sunt semnificative. Catargul principal s-a prăbușit, posibil din cauza faptului că materialele compozite au luat foc și au ars complet”, relatează Radio Europa Liberă, citând analiza video realizată de analistul norvegian și fostul ofițer naval Tord Are Iversen.

Potrivit evaluării sale, nava poate fi reparată, însă acest lucru va necesita timp și costuri considerabile.

Corveta „Boikii” a fost lansată la apă în aprilie 2011 și a intrat în componența Flotei Baltice în mai 2013. În iunie 2025, BBC News a relatat că „Boikii” a escortat petrolierele „flotei din umbră” rusești în Canalul Mânecii.

Sursă
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