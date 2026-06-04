Departamentul de Stat al SUA: Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu.

Israel și Libanul, cu medierea Statelor Unite ale Americii, au convenit asupra implementării unui regim de încetare a focului. Declarația trilaterală în acest sens a fost publicată miercuri, 3 iunie, de Departamentul de Stat al SUA. Acordul este rezultatul unor negocieri de două zile la care au participat reprezentanți israelieni și libanezi la Washington, scrie dw.com.

Respectarea acordului va depinde de încetarea completă a focului din partea grupării radicale libaneze „Hezbollah” și de retragerea combatanților săi din sectorul situat la sud de râul Litani, se arată în declarație. De asemenea, este prevăzută crearea unor zone pilot care vor fi controlate exclusiv de armata libaneză.

În săptămâna care începe la 22 iunie, Libanul și Israelul intenționează să continue negocierile directe pentru a ajunge la un acord cuprinzător și a soluționa problemele rămase deschise, conform documentului.

Escaladarea conflictului dintre Israel și „Hezbollah”

Confruntarea armată s-a intensificat din nou după începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Din martie, „Hezbollah” a reluat bombardamentele cu rachete asupra Israelului ca răspuns la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor lovituri americano-israeliene. Forțele aeriene israeliene au răspuns cu atacuri aeriene masive, inclusiv asupra capitalei libaneze Beirut. Israelul a lansat, de asemenea, o operațiune terestră în sudul țării pentru a crea o zonă tampon între râul Litani și granița sa.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, în urma luptelor și bombardamentelor au murit aproximativ 2.200 de persoane, inclusiv multe femei și copii. Armata israeliană a raportat peste 1.700 de membri „Hezbollah” uciși de la începutul lunii martie. Numărul exact al victimelor civile este necunoscut.

Pe 14 aprilie, la Washington au avut loc primele negocieri directe între ambasadorii Israelului și Libanului din 1993. Pe 16 aprilie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat un armistițiu între Israel și „Hezbollah”. Peste o lună, părțile au convenit să prelungească armistițiul cu 45 de zile, însă imediat după aceasta au reluat schimburile de lovituri.