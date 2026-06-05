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5 Iunie 2026, 09:33
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Comisia Europeană va crea un instrument comercial anti-chinez

Comisia Europeană va crea un instrument comercial anti-chinez. Decizia vine în urma unei solicitări adresate Comisiei Europene la sfârșitul lunii mai de Franța, Țările de Jos, Spania, Italia și Lituania.

Comisia Europeană va crea un instrument comercial anti-chinez.
Comisia Europeană va crea un instrument comercial anti-chinez.

Statele respective au cerut măsuri mai ferme de protecție împotriva principalilor concurenți globali.

Potrivit principalului colaborator al organului executiv al UE pentru politica comercială, Denis Redonne, distorsiunile puternice create de economia chineză orientată spre export înseamnă că „instrumentele comerciale tradiționale vor ajunge inevitabil la un moment dat la limita lor”. În opinia sa, instrumentele existente, inclusiv măsurile împotriva subvențiilor și dumpingului, precum și mecanismele menite să protejeze companiile de creșterea bruscă a importurilor, „sunt de obicei foarte specializate și afectează doar anumite produse”. Prin urmare, Comisia Europeană analizează în prezent „adaptarea lor la noile condiții”.

Euractiv precizează că, în paralel, reprezentanții UE discută protejarea comerțului față de China prin mijloace diplomatice și altele. În această săptămână, comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, s-a întâlnit cu viceministrul comerțului din China, Li Chenggang, la Paris. Pe 5 iunie, Šefčovič va susține un discurs la Fundația Europeană pentru Economie și Științe Sociale despre posibilitățile unei revizuiri fără conflicte a relațiilor comerciale și investiționale bilaterale. Liderii UE vor discuta, de asemenea, relațiile cu China la summitul UE de la Bruxelles, din 18-19 iunie.

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