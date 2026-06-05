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svoboda.org logosvoboda
5 Iunie 2026, 15:55
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Cinci cetățeni ai Azerbaidjanului au murit în urma unui atac cu drone în Marea Azov

Cinci cetățeni ai Azerbaidjanului au murit, iar alți trei au fost răniți în urma unui atac cu drone asupra navelor din Marea Azov. Despre aceasta a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului.

Cinci cetățeni ai Azerbaidjanului au murit în urma unui atac cu drone în Marea Azov.
Cinci cetățeni ai Azerbaidjanului au murit în urma unui atac cu drone în Marea Azov.

Potrivit agenției, au fost lovite navele de marfă uscată Natra și Circon, la bordul cărora se aflau în total 25 de cetățeni ai Azerbaidjanului. Persoanele rănite au fost transportate la spitalul din Eisk, scrie svoboda.org.

La Baku s-a menționat că navele avariate nu aparțin Azerbaidjanului. Conform datelor Marine Traffic, Natra, sub pavilionul Belize, naviga din portul turcesc Bartın către Rostov-pe-Don, iar Circon, sub pavilionul Palau, din Samsun către portul Caucaz.

Anterior, ziarul „Izvestia”, citând o sursă, a raportat că în jurul orei 05:00, ora Moscovei, dronele au atacat un petrolier și două nave de marfă uscată în golful Taganrog din regiunea Krasnodar. Potrivit publicației, cinci persoane au murit, iar alte șase au fost rănite.

După declarațiile părții azere, comandantul Forțelor de Sisteme cu Drone ale Forțelor Armate Ucrainene, Robert Brovdi, a anunțat că în noaptea de 5 iunie dronele ucrainene au atacat cinci nave, nave de marfă uscată și un petrolier, în Marea Azov. Potrivit lui, o parte dintre ținte se aflau în porturile ocupate de trupele rusești din Mariupol și Berdeansk.

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