Camera Reprezentanților din Congresul SUA a aprobat sancțiuni împotriva Rusiei.

Camera Reprezentanților a Congresului SUA a aprobat un proiect de lege privind ajutorul pentru Ucraina și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. La votul care a avut loc vineri, 5 iunie, documentul a fost susținut de 226 de membri ai Camerei Reprezentanților, iar 195 au votat împotrivă. Dintre cei care au votat „pentru”, 207 au fost democrați, 18 republicani și un congresman independent. Pentru ca inițiativa să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie aprobată și de Senatul SUA, scrie dw.com.

Proiectul de lege a fost depus spre examinare în aprilie și prevede crearea unui fond special pentru reconstrucția Ucrainei. De asemenea, reînnoiește atribuțiile președintelui SUA de a transfera Ucrainei și țărilor din Europa de Est echipamente de apărare prin mecanisme de credit sau închiriere. Potrivit documentului, Pentagonul va avea dreptul să ofere Ucrainei sprijin de informații până la sfârșitul anului 2027. La rândul său, Departamentul de Stat se angajează să întărească capacitățile forțelor armate și ale structurilor de frontieră ale țărilor baltice.

Extinderea instrumentelor de presiune asupra Rusiei

Documentul extinde, de asemenea, instrumentele de presiune asupra Rusiei. Președintele SUA primește dreptul de a impune sancțiuni suplimentare, de a bloca activele persoanelor și organizațiilor ruse, precum și de a stabili noi restricții și taxe la export. Aceste măsuri sunt menite să limiteze în continuare capacitățile economice ale Moscovei de a purta războiul.

În același timp, se intensifică cooperarea cu partenerii europeni, inclusiv livrările de armament, instruirea militarilor ucraineni și coordonarea informațiilor de intelligence.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, a numit decizia Camerei Reprezentanților „un pas important înainte” în microblogul său de pe X, subliniind că aceasta reflectă menținerea sprijinului bipartizan pentru Ucraina în Statele Unite.