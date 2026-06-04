BERD prognozează recesiune în România.

Potrivit raportului „Perspectivele economice regionale” publicat joi, organizația financiară internațională a revizuit în scădere prognoza PIB pentru acest an, indicând acum o contracție a economiei de 0,2%, scrie logos-pres.md.

În februarie se prognoza o creștere de 1,2%. Noua estimare a apărut după contracția din primul trimestru al anului 2026, cauzată de scăderea consumului gospodăriilor și a producției industriale.

În 2027 se așteaptă o creștere a PIB-ului României de 1,8%, ceea ce este mai puțin decât prognoza anterioară a BERD de 2,2%.

În raport se menționează că creșterea economică în 2025 a fost de 0,7%, ceea ce corespunde în general indicatorilor din 2024, deși structura creșterii s-a schimbat.

„Consumul privat a stagnat aproape complet în contextul încetinirii creșterii salariului real de la 8% în 2024 la o scădere de 5% începând cu mijlocul anului 2025. Cheltuielile publice au scăzut cu 11% anual în ultimul trimestru al anului 2025, ceea ce a influențat indicatorul anual de creștere. În același timp, investițiile publice au atins 7% din PIB, iar exportul net a crescut datorită majorării exportului de capital și bunurilor intermediare”, se arată în raport.

Inflația a accelerat brusc în a doua jumătate a anului, ajungând la aproximativ 9,5% după eliminarea restricțiilor de preț la energia electrică în iulie 2025, măsură introdusă simultan cu majorarea TVA și a accizelor. În aprilie 2026, inflația a crescut din nou, ajungând aproape de 11% pe fondul creșterii prețurilor la energie. Ca urmare, Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la nivelul de 6,5% până la începutul anului 2026.

Deficitul bugetului de stat a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025 și se preconizează că va ajunge la 6,2% în 2026.

„Ca urmare a contracției economice din primul trimestru al anului 2026, scăderii consumului gospodăriilor și producției industriale, prognozele PIB au fost revizuite, indicând o scădere de 0,2% în 2026 și o creștere de 1,8% în 2027. Deși cheltuielile de consum vor rămâne limitate de ajustările fiscale și inflația ridicată, investițiile pot susține creșterea cu condiția absorbției fondurilor UE din Fondul de Redresare și Reziliență și restabilirii încrederii în mediul de afaceri. Riscurile de scădere rămân legate de eventualele abateri de la strategia pe termen lung de consolidare fiscală (orice abatere va oferi doar o ușurare pe termen scurt), comerțul internațional instabil și incertitudinea politică prelungită”, avertizează BERD.