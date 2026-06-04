Averea milionarilor și miliardarilor din lume s-a apropiat de recordul de 100 de trilioane de dolari.

Creșterea rapidă a acțiunilor în domeniul inteligenței artificiale a crescut numărul bogaților cu 2 milioane de persoane. După cum scrie Delo.ua, despre aceasta relatează Bloomberg.

„O sută de trilioane de dolari în active la nivel mondial este o sumă pur și simplu uriașă și uimitoare de bani și, sincer, o oportunitate imensă”, a declarat Jared Murphy, șeful departamentului de conturi strategice pentru averi al firmei americane de consultanță BlackRock.

Sursa și geografia capitalului

Principalul factor al creșterii averii a fost ascensiunea pieței de acțiuni legată de dezvoltarea industriei inteligenței artificiale. Aceasta a crescut numărul milionarilor cu 2 milioane de persoane, ridicând cifra totală la 25,3 milioane. Averea persoanelor cu capital de peste 30 milioane de dolari a crescut cel mai dinamic, ajungând la 250.000 de persoane.

Oferta publică inițială (IPO) a companiei SpaceX, așteptată în curând, ar putea crește numărul persoanelor înstărite și îl poate face pe Elon Musk primul trilionar din lume. De asemenea, se așteaptă listarea pe Wall Street a companiilor Anthropic și OpenAI.

Distribuția pe regiuni a arătat următoarele rezultate:

Statele Unite ale Americii au crescut numărul milionarilor cu 736.000 de persoane, ajungând la un total de 8,7 milioane, iar averea cetățenilor înstăriți a crescut cu 10%;

Regiunea Asia-Pacific a înregistrat o creștere de 10,5% datorită cererii ridicate pentru semiconductori, Japonia adăugând 436.000 de milionari, iar China 154.000 de persoane;

în Europa, numărul persoanelor bogate a crescut cu 6,5% pe fondul scăderii inflației, piața Luxemburgului înregistrând o creștere de 13,5%;

în Orientul Mijlociu, numărul milionarilor a scăzut cu 1,4% din cauza prăbușirii prețurilor la petrol și a conflictelor locale.

Structura portofoliilor

La începutul anului 2026, un sfert din toate activele milionarilor erau deținute în acțiuni publice. Ponderea investițiilor alternative, cum ar fi criptomonedele, materiile prime și fondurile de hedging, a scăzut. În același timp, două treimi dintre investitori intenționează să-și extindă participarea în capitalul privat. În perioada 2022-2025, cel puțin 1,5 trilioane de dolari în active noi au fost transferate de la firmele tradiționale către birouri familiale și companii de brokeraj.

Odată cu creșterea capitalului, s-a adâncit și inegalitatea veniturilor. Potrivit datelor Sistemului Federal de Rezerve, la sfârșitul anului 2025, 1% dintre cei mai bogați locuitori ai SUA controlau aproape 32% din întreaga avere a țării, cel mai ridicat nivel înregistrat din 1989.