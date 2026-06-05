Armata rusă a lovit cu drone orașele Zaporojie și Konotop: Mai mulți copii, răniți.

Forțele militare ruse au atacat cu drone un cartier rezidențial din Zaporojie, în urma atacului fiind avariat un bloc de locuințe cu mai multe etaje și mașinile parcate în apropiere. Despre aceasta a anunțat joi seara, 4 iunie, șeful Administrației Regionale de Stat Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit ultimelor date, în urma loviturilor cu drone a decedat o femeie de 44 de ani, iar alte 16 persoane au fost rănite cu diferite grade de gravitate, transmite dw.com.

Lovituri asupra orașelor Konotop și Herson

În aceeași seară, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile din orașul Konotop, regiunea Sumi. Cel puțin cinci persoane au fost rănite, a anunțat primarul orașului, Artem Semenihîn.

El a relatat că în urma atacului rus a luat foc o casă particulară în care se aflau doi adulți și trei copii în momentul atacului. „Toți cei trei copii sunt în spital împreună cu mama lor, născută în 1988, care a fost și ea rănită în urma „loviturii” inamice”, se arată în mesajul primarului.

Potrivit șefului orașului, în urma bombardamentului rusesc, orașul a rămas fără apă și parțial fără energie electrică.

În seara zilei de 4 iunie, în Herson, un bărbat de 75 de ani a fost ucis în urma unui atac cu drone. „Forțele ruse au ucis încă un locuitor al Hersonului. Acum aproximativ o oră, în urma unui atac cu dronă inamică asupra districtului Korabelni, un bărbat de 75 de ani a suferit răni incompatibile cu viața”, a anunțat pe canalul său Telegram șeful Administrației Regionale de Stat Herson, Alexandr Prokudin.