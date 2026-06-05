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5 Iunie 2026, 13:57
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Alte patru drone maritime, descoperite în zona de coastă a Constanței din România

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30. Drona a fost descoperită cu câteva ore înainte de explozie, iar serviciile de salvare au reușit să efectueze evacuarea.

Alte patru drone maritime, descoperite în zona de coastă a Constanței din România.
Alte patru drone maritime, descoperite în zona de coastă a Constanței din România.

În zona de coastă a Portului Constanța din România au fost descoperite încă patru ambarcațiuni fără pilot, încărcate cu explozibil. Despre aceasta informează postul de televiziune român Digi24 cu referire la surse. În această dimineață, în port a explodat o dronă marină.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30. Drona a fost descoperită cu câteva ore înainte de explozie, serviciile de salvare reușind să efectueze evacuarea. În urma exploziei nimeni nu a fost rănit. Ministerul Apărării din România a menționat că drona este de tipul utilizat în acțiunile militare din Ucraina. Digi24, citând un comandor în retragere, Sandu Mateiu, a raportat că a explodat o dronă ucraineană MAGURA V5.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României, Raed Arafat, a declarat că s-a efectuat o evacuare preventivă într-un perimetru de 1 km de-a lungul liniei de coastă în zona municipiilor Constanța și Tulcea. Potrivit acestuia, acolo ar putea exista și alte drone.

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