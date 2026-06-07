Albania a început verificarea proiectului insula lui Trump: Offshore-uri și mafia italiană.

Procuratura Anticorupție din Albania a început o anchetă în jurul proiectului unui complex turistic de lux într-o zonă protejată din golful Vlora, în Adriatica, informează mass-media locală. La construcția acestui proiect, în valoare de 1,4 miliarde de dolari, urma să investească compania Affinity Partners, deținută de omul de afaceri american Jared Kushner — ginerele președintelui SUA Donald Trump, transmite bb.lv.

Obiectul anchetei procuraturii îl reprezintă modalitățile de achiziție a terenului pe care se planifică construirea proiectului și modificările statutului său de protecție în 2024 — în același an în care compania lui Kushner a anunțat investițiile planificate.

Complexul turistic urmează să fie construit în zona naturală Zvërnec, renumită pentru biodiversitatea sa. Acolo cuibăresc, printre altele, flamingo, țestoase marine și foci. Pentru construcție a fost ales insula Sazani, pe care localnicii au început să o numească „insula Trump”.

După cum relata RTVI.US, anterior pe Sazani se afla o bază militară sovietică, dar din 2017 plajele au fost deschise pentru turiști. Se presupunea că clădirile militare în ruină și cele 3.600 de buncăre abandonate vor face parte din proiectul de lux. De asemenea, s-a raportat că terenul pe care se planifică complexul era presărat cu semne cu cranii și oase, avertizând despre mine, iar vizitatorilor li se recomanda să nu părăsească traseele marcate din cauza riscului de a da peste muniție neexplodată.

De la sfârșitul lunii mai, activiștii ecologiști au început proteste, când constructorii au instalat garduri pe locul presupusului complex. Sâmbăta trecută, demonstrațiile au degenerat în violențe: protestatarii și paznicii și-au aruncat pietre, fiind folosit gaz lacrimogen. Unul dintre protestatari a fost bătut cu brutalitate și tras în interiorul zonei împrejmuite.

A doua zi, mii de cetățeni au ieșit în stradă în capitala Albaniei, Tirana, cerând tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate și a politicienilor care au semnat autorizațiile de construcție. Autoritățile albaneze au retras în cele din urmă licențele a două companii private de pază, un paznic a fost arestat, iar șeful poliției locale a fost demis din funcție. Totodată, aproximativ 15 protestatari au fost și ei acuzați, scrie Politico.

Anchetele independente au arătat că în spatele proiectului complexului se află, de fapt, „o rețea de persoane și companii dubioase”, scrie publicația albaneză Reporter. Printre acestea se numără:

- omul de afaceri Arthur Shehu, stabilit în SUA, acuzat de legături cu mafia italiană;

- Feriara Ndreu, fiica lui Pellumb Petritaj, fost avocat al familiei Shehu, care a fost implicat în mai multe dosare penale și a fost judecat. În prezent este cercetat într-un dosar de falsificare a documentelor prin care familia Shehu a obținut o proprietate extinsă pe litoralul albanez;

- fostul președinte al Curții de Apel din Tirana, Alaudin Malaj, care și-a dat demisia în urma unui control intern. La el au fost găsiți venituri nedeclarate de 1,7 milioane de euro și era considerat unul dintre cei mai bogați judecători din Albania; compania Ferdinant, deținută de omul de afaceri Buyar Nasufi, ucis la începutul anului 2025 în circumstanțe neelucidate.

Se presupune că asasinatul său este legat de un conflict de proprietate în Tirana. Compania deține 94.500 mp de proprietăți, deși din 2009 este în proces de lichidare;

- Musa Kastrati — fiul lui Shefqet Kastrati, unul dintre cei mai mari oligarhi albanezi. El este proprietarul conglomeratului Kastrati Group, care controlează cote semnificative în mai multe sectoare strategice, de la piața combustibililor și asigurărilor până la administrarea exclusivă a aeroportului internațional din Tirana. Kastrati Group este acuzat de favorizarea guvernului, iar unele dintre proiectele sale sunt investigate.

Potrivit Reporter, dezvoltarea complexului este realizată de compania Zvërnec South Adriatic Development, înregistrată în offshore sub forma unui trust Dutch Trust Management BV în Olanda. Aceasta aparține unei rețele de companii fantomă, iar beneficiarii reali sunt necunoscuți.

Una dintre companiile din această rețea offshore, Blue Industries Investment Holding BV, este deținută de cinci persoane anonime din Albania. Reporter notează că legea nu permite dezvăluirea numelor lor, deoarece niciuna nu deține mai mult de 25% din acțiuni. În opt luni de la înființare, compania a primit două autorizații de construcție de la Consiliul Național pentru Terenuri și Resurse de Apă.

Musa Kastrati a participat la întâlniri cu Jared Kushner și soția sa Ivanka Trump, când aceștia au vizitat Albania la începutul anului 2026. Prim-ministrul țării balcanice, Edi Rama, a confirmat în aprilie că guvernul continuă negocierile cu ginerele lui Trump pentru construirea a 10.000 de camere de hotel. Totuși, luni, în fața parlamentarilor, el a negat că complexul ar afecta terenuri protejate. Potrivit lui, propunerea finală nu a fost încă prezentată, iar expertiza ecologică nu este finalizată. Anterior, guvernul a fost acuzat de favorizare în acordarea autorizației pentru proiect, într-o tentativă de a obține preferințe din partea administrației Trump.