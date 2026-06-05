A fost prezentată prima tehnologie din lume de imprimare 3D a betonului bazată pe o macara turn.

Compania australiană Luyten din Melbourne a prezentat Ascend — prima imprimantă 3D din lume bazată pe o macara turn, capabilă să construiască clădiri de până la 100 de metri înălțime.

Această inovație poate schimba semnificativ abordarea construcțiilor înalte. Inginerii au transformat macara turn obișnuită într-un sistem robotic care imprimă structuri din beton direct după modelul digital.

Cum funcționează noua imprimantă

Ascend combină construcția clasică a macaralei cu imprimarea robotică a betonului, inteligența artificială și procese digitale moderne. În loc să ridice doar materiale, mașina formează singură pereții și planșeele strat cu strat.

„Importanța Ascend nu constă doar în faptul că este o nouă imprimantă 3D pentru beton. El transformă una dintre cele mai importante mașini din industria construcțiilor într-un sistem robotic de producție, capabil să construiască direct după proiectele digitale”, a subliniat Ahmed Mahil, doctor în filosofie, fondator și director general al Luyten.

Potrivit creatorilor, sistemul rezolvă simultan mai multe probleme acute ale industriei: lipsa forței de muncă, cererea în creștere de locuințe, productivitatea scăzută și cantitatea mare de deșeuri. Instalarea macaralei-imprimantă durează doar una-două zile, ceea ce reprezintă un avantaj major pentru proiectele de amploare.

Avantaje față de metodele tradiționale

Ascend funcționează într-un radius de până la 45 de metri și poate urca până la 100 de metri înălțime. Reduce semnificativ necesitatea cofrajelor — forme temporare care de obicei sunt montate și demontate. În plus, betonul special Ultimatecrete, dezvoltat de companie, asigură o rezistență bună, o fluiditate corectă și o aderență fiabilă între straturi.

Inteligența artificială ajută la trasarea traiectoriilor optime de imprimare, monitorizează procesul în timp real și ajustează parametrii la timp. Este similar cu modul în care funcționează mașinile CNC moderne în fabrici, doar că aici este vorba despre o clădire întreagă.

„Industria construcțiilor a încercat decenii să automatizeze lucrul macaralelor turn, — a remarcat Mahil. — Noi am ales o altă cale. Am transformat însăși macara turn într-un robot.”

Prima macara turn modernă a apărut în 1949 datorită inginerului german Hans Liebherr. De atunci, aceste mașini au devenit simbolul construcției clădirilor înalte. Acum compania propune să le dea o viață nouă — să le transforme din simple dispozitive de ridicat în constructori digitali adevărați.

Ce va schimba această tehnologie în construcții

Compania este convinsă că nu este nevoie să se demoleze întreaga infrastructură existentă. Este suficient să se echipeze treptat macaralele deja cunoscute cu noua tehnologie.

„Industria construcțiilor nu trebuie să înlocuiască infrastructura existentă pentru a beneficia de automatizare, — spune Mahil. — Are nevoie de tehnologii care să se integreze cu infrastructura care deja modelează orașele noastre.”

Dacă măcar o mică parte din macaralele din întreaga lume vor primi o astfel de actualizare, acest lucru poate influența serios viteza de ridicare a locuințelor și infrastructurii. Mașinile fizice, care înainte doar mutau încărcături, vor deveni sisteme complete de producție.

„Considerăm că următorul capitol în construcții va fi definit de infrastructura inteligentă,” a concluzionat fondatorul Luyten.

Potrivit inginerilor, acesta este primul pas ca macaralele turn, care au ajutat la crearea orașelor moderne, să le construiască acum mai rapid, mai curat și mai eficient. Această inovație poate schimba semnificativ abordarea construcțiilor înalte.