23 Mai 2026, 10:49
44.000 de persoane, evacuate din cauza riscului de scurgere de substanțe chimice la o fabrică din California

În districtul Orange (California de Sud, SUA), autoritățile au anunțat evacuarea a aproximativ 44.000 de locuitori din orașele Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park și Westminster.

Despre aceasta scrie CBS News. Cauza a fost o situație critică la fabrica aerospațială GKN Aerospace, unde a avut loc o supraîncălzire și o scurgere dintr-un rezervor industrial cu metilmetacrilat.

În rezervorul de urgență se află peste 22.000 de litri de substanță extrem de volatilă, inflamabilă și toxică, folosită în producția de plastic pentru aviație. Șeful serviciului de pompieri al districtului, Craig Covey, a declarat că nu se poate evita distrugerea rezervorului. „Rămân practic două opțiuni: prima — rezervorul se va sparge și aproximativ 6.000–7.000 de galoane de substanțe chimice extrem de periculoase se vor vărsa pe parcare și în zona adiacentă. Sau a doua — în rezervor va începe o reacție termică accelerată și va exploda, afectând rezervoarele vecine, care conțin, de asemenea, combustibil sau substanțe chimice”, a spus el.

Covey a povestit că serviciile de salvare au reușit temporar să stabilizeze temperatura rezervorului, iar acum specialiștii analizează ce se poate face în această situație. „Scurgerea de substanțe chimice se va produce doar dacă vreunul dintre băieții geniali din spatele meu nu va găsi o soluție pentru a elimina această amenințare”, a adăugat el.

Șefa Departamentului de Sănătate al districtului, doctorița Regina Chinsio-Kwong, a menționat că la încălzire această substanță chimică degajă vapori periculoși pentru sănătatea oamenilor, transmite Associated Press. Aceștia pot provoca probleme respiratorii, mâncărimi și arsuri oculare, greață și dureri de cap. Compania GKN Aerospace a declarat că situația este evaluată de echipe specializate în gestionarea materialelor periculoase. Până acum nu există informații despre victime.

Sursă
