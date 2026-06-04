111 cazuri de cancer rar asociat implanturilor mamare, depistate în Spania.

Agenția Spaniolă pentru Medicamente și Dispozitive Medicale (Aemps) a confirmat până în 2025 un total de 111 cazuri de limfom anaplazic cu celule mari asociat cu implanturile mamare (LACM), o formă rară de cancer legată de protezele mamare. De la începutul monitorizării acestei patologii în 2012, instituția a primit 146 de notificări privind cazuri suspecte, scrie euronews.com.

Aceste date sunt prezentate în al șaselea raport de monitorizare a protocolului național pentru identificarea și studierea acestui tip de limfom, elaborat pe baza raportărilor înregistrate în Sistemul de supraveghere a dispozitivelor medicale. Aemps desfășoară de mulți ani o monitorizare țintită a acestei boli în colaborare cu comunitățile profesionale medicale și autoritățile europene de sănătate.

Potrivit raportului publicat de agenție, cele mai multe notificări au venit din comunitatea autonomă Madrid; urmează Andaluzia, Catalonia și Comunitatea Valenciană.

O formă rară de cancer asociată cu anumite implanturi

Limfomul anaplazic cu celule mari asociat cu implanturile mamare, cunoscut internațional ca BIA-ALCL, este o formă rară de limfom non-Hodgkin care nu apare în țesutul mamar, ci se dezvoltă în celulele sistemului imunitar ce pot forma o capsulă de țesut în jurul implantului.

Aemps subliniază că este o boală rară și amintește că prevalența sa rămâne scăzută în comparație cu numărul mare de femei cu proteze mamare. Totuși, instituția insistă asupra importanței menținerii vigilenței și îmbunătățirii diagnosticului precoce.

Studiile realizate până în prezent indică un caracter multifactorial al originii bolii. Printre factorii analizați se numără tipul implantului folosit, anumite predispoziții genetice, precum și posibile procese inflamatorii sau contaminări legate de implant. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că legătura cauzală definitivă nu a fost încă stabilită și mecanismul exact care declanșează dezvoltarea limfomului rămâne necunoscut.