Un taximetrist din Capitală a murit subit în timp ce se afla la serviciu.

Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un taximetrist în vârstă de 60 de ani. Acesta în timp ce se afla la muncă, din senin i-ar fi stat rău și și-ar fi pierdut cunoștința, informează pulsmedia.md.

Martorii oculari ar fi solicitat intervenția unui echipaj medical, însă din nefericire acesta a decedat până la venirea ambulanței. Medicii au putut doar să constate decesul bărbatul.

Se presupune că acesta ar fi suferit un stop cardiac, însă cauzele exacte ale survenirii decesului urmează să fie stabilite în cadrul expertizei medico-legale.

Totodată, oamenii legii au inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.