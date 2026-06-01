pulsmedia
1 Iunie 2026, 15:49
16 353
Un taximetrist din Capitală a murit subit în timp ce se afla la serviciu

Un bărbat a murit subit până la venirea ambulanței. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:00, pe strada Calea Ieșilor, în proximitatea Parcului Alunelul, din sectorul Buiucani al Capitalei.

Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un taximetrist în vârstă de 60 de ani. Acesta în timp ce se afla la muncă, din senin i-ar fi stat rău și și-ar fi pierdut cunoștința, informează pulsmedia.md.

Martorii oculari ar fi solicitat intervenția unui echipaj medical, însă din nefericire acesta a decedat până la venirea ambulanței. Medicii au putut doar să constate decesul bărbatul.

Se presupune că acesta ar fi suferit un stop cardiac, însă cauzele exacte ale survenirii decesului urmează să fie stabilite în cadrul expertizei medico-legale.

Totodată, oamenii legii au inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

