Un motociclist din Moldova a murit într-un accident în Italia: S-a tamponat cu o trotinetă electrică.

Potrivit unei versiuni preliminare, motocicleta sa a intrat în coliziune cu o trotinetă electrică, informează mass-media italiană, transmite rupor.md.

Victima, un tânăr de 25 de ani, a venit din Moldova și locuia în aceeași zonă din Italia. Motivele pentru care a avut loc coliziunea puternică nu sunt încă cunoscute. În prezent, anchetatorii verifică versiunea conform căreia tânărul s-ar fi ciocnit cu o trotinetă electrică.

Medicii au sosit la locul accidentului imediat după apel, însă rănile s-au dovedit a fi fatale. În prezent, carabinierii investighează toate detaliile accidentului, adună probe și interoghează martorii pentru a reconstrui cu exactitate ceea ce s-a întâmplat. Corpul victimei a fost predat organelor judiciare pentru expertiză.