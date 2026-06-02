Un biciclist, lovit mortal de un automobil la Drochia.

Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unei Skoda, deplasându-se din direcția Drochia spre Râșcani, a tamponat un biciclist care circula pe carosabil fără semne de iluminare.

În urma impactului, biciclistul, un bărbat de 36 de ani din satul Nicoreni, a decedat pe loc.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, iar șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.