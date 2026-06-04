O femeie, la un pas de a fi lovită de un troleibuz pe o trecere din Capitală: Șoferul, retras de la traseu.

Impactul a fost evitat, însă femeia a fost la un pas de o tragedie. Regia Transport Electric din Chișinău s-a autosesizat în legătura cu acest caz, scrie unimedia.info.

„Conducătorul de troleibuz a fost identificat, urmează a fi retras de la traseu și întreprinse toate măsurile necesare”, a menționat purtătoarea de cuvânt a RTEC.