4 Iunie 2026, 10:00
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O femeie, la un pas de a fi lovită de un troleibuz pe o trecere din Capitală: Șoferul, retras de la traseu
O femeie a fost la un pas de a fi lovită de un troleibuz de pe ruta nr. 8, în timp ce traversa strada pe o zebră în sectorul Botanica al Capitalei. Cazul a avut loc pe 3 iunie.
Impactul a fost evitat, însă femeia a fost la un pas de o tragedie. Regia Transport Electric din Chișinău s-a autosesizat în legătura cu acest caz, scrie unimedia.info.
„Conducătorul de troleibuz a fost identificat, urmează a fi retras de la traseu și întreprinse toate măsurile necesare”, a menționat purtătoarea de cuvânt a RTEC.