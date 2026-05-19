O fată de 16 ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Capitală.

Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi o adolescentă în vârstă de 16 ani. Aceasta s-ar fi aruncat în gol de la etajul zece al unui bloc de locuințe, informează PulsMedia, citând surse proprii.

În urma impactului cu solul, din nefericire fata a decedat până la venirea ambulanței.

Medicul-legist venit la fața locului, în urma examinării vizuale a cadavrului, nu ar fi depistat pe suprafața acestuia semne de moarte violentă, în afară de cele rezultate în urma căderii de la înălțime.

Oamenii legii iau în calcul versiunea preliminară faptul că acesta și-ar fi pus capăt zilelor. Totodată a fost inițiat un proces-penal pentru a se stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și motivul care ar fi făcut-o pe copilă să recurgă la acest gest disperat.