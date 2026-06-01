1 Iunie 2026, 13:00
O adolescentă, rănită în urma unui accident rutier în centrul Capitalei
Un accident s-a produs pe 31 mai la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Serghei Lazo din Capitală, în care au fost implicate două automobile.
Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Skoda, s-a ciocnit cu un automobil de marca Renault, condus de un tânăr de 19 ani, scrie pulsmedia.md.
În urma impactului, unei pasagere de 15 ani din automobilul Skoda i-a fost acordat ajutor medical la fața locului.
Poliția stabilește toate circumstanțele producerii accidentului.