Mai multe mașini, luate de un lac la Călărași: O persoană încă nu a fost găsită.

Din cauza precipitațiilor abundente, apa dintr-un lac local a ieșit din matcă și a inundat partea carosabilă. Un torent puternic a luat cu el trei mașini, în care se aflau cinci persoane, ducându-le în mijlocul întinderii de apă formată. Salvatorii din Călărași, Ungheni și Chișinău au reușit să evacueze patru răniți din două vehicule. Căutările celui de-al cincilea om, aflat în a treia mașină, au continuat toată noaptea și sunt în desfășurare, transmite rupor.md.

În total, în ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de 22 de ori. În satele Hîrjauca și Mîndra au fost inundate peste 40 de gospodării private. Echipele de salvatori au efectuat 11 operațiuni de pompare a apei în raioanele Ungheni, Călărași și Dubăsari.

Pe lângă inundații, serviciile de urgență au intervenit pentru a elimina consecințele vântului puternic. Copacii doborâți pe drumuri au fost îndepărtați în Chișinău, raioanele Cahul, Criuleni, Fălești și în Găgăuzia. Autoritățile continuă să lichideze efectele vremii nefavorabile și îndeamnă cetățenii să sune la numărul 112 în caz de pericol.



